Дождь подмыл опору арт-объекта на пешеходной улице в центре областного центра. Из-за осадков скульптура покосилась.

Во Владимире на улице Георгиевской демонтировали статую фармацевта. Об этом «Зебра ТВ».Дождь подмыл опору арт-объекта на пешеходной улице в центре областного центра. Из-за осадков скульптура покосилась.Сначала аптекаря обнесли жёлтой лентой и наклеили объявление об аварийном состоянии экспозиции.Однако к вечеру её демонтировали и увезли.Специалисты отметили, что в негодность пришло основание монумента.В ближайшие дни арт-объект вернётся на своё привычное место.Напомним, что статуя появилась во Владимире во время благоустройства туристической улицы Георгиевской в августе 2015 года.