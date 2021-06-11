Дождь подмыл опору арт-объекта на пешеходной улице в центре областного центра. Из-за осадков скульптура покосилась.
Во Владимире на улице Георгиевской демонтировали статую фармацевта. Об этом «Зебра ТВ».
Дождь подмыл опору арт-объекта на пешеходной улице в центре областного центра. Из-за осадков скульптура покосилась.
Сначала аптекаря обнесли жёлтой лентой и наклеили объявление об аварийном состоянии экспозиции.
Однако к вечеру её демонтировали и увезли.
Специалисты отметили, что в негодность пришло основание монумента.
В ближайшие дни арт-объект вернётся на своё привычное место.
Напомним, что статуя появилась во Владимире во время благоустройства туристической улицы Георгиевской в августе 2015 года.