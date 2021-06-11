Форум Россия – страна возможностей пройдет 25-27 июня в парке Музеон в Москве. Его участники в рамках конкурса молодежных проектов смогут выиграть гранты до 1,5 миллиона рублей.

Форум "Россия – страна возможностей" пройдет 25-27 июня в парке Музеон в Москве. Его участники в рамках конкурса молодежных проектов смогут выиграть гранты до 1,5 миллиона рублей.Мероприятие соберет выпускников проектов платформы "Россия – страна возможностей". В ходе мероприятия пройдут различные активности, состоится награждение победителей и лауреатов конкурсов и олимпиад. Запланирована развлекательная, образовательная, спортивная программы. Онлайн-трансляцию могут посмотреть все желающие.На площадке форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов. Участники смогут выиграть гранты до 1,5 миллиона рублей и потратить деньги на развитие своих инициатив. Прием заявок закончится 19 июня.До 15 июня в группе «Россия – страна возможностей» в социальной сети "ВКонтакте" пройдут бесплатные вебинары от экспертов конкурса. Они будут полезны подтвержденным участникам форума и тем, кто собирается подать заявку в будущем.Так, 11 июня пройдут лекции по основам социального проектирования, 12-го – по бюджетированию проекта, 15-го – по публичным выступлениям. 16-17 июня состоятся индивидуальные консультации с экспертами.В конкурсе молодежных инициатив могут принять участие граждане России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Доступна подача только одной заявки, содержащей один проект.Платформа "Россия – страна возможностей" состоит из 26 проектов. Среди них – конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс для школьников "Большая перемена", проект "Профстажировки 2.0" и другие.