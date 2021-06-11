За пять месяцев проведено 2436 электрокардиографических исследования.

В 2021 году 3480 владимирцев получили медицинскую помощь в областном кардиодиспансере. В медучреждении проводятся электрокардиография, эхокардиография, ультразвуковое исследование сердца и сосудов, нагрузочные тесты, суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления.«За пять месяцев проведено 2436 электрокардиографических исследования, 1067 обследований методом эхокардиографии, 632 дуплексных сканирования сосудов, 190 ультразвуковых исследований брюшной полости и щитовидной железы, а также 194 теста с физической нагрузкой», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.Врачи владимирского кардиологического диспансера совместно с кардиохирургами Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева участвуют в отборе пациентов на высокотехнологичные операции. В 2021 году осмотр прошли более 100 человек. После дополнительного обследования они будут прооперированы в федеральной клинике.Владимирский кардиодиспансер создан в июне 2019 года. За два года специалисты обследовали 12 тысяч пациентов со всего региона.