Долго и счастливо жить у возрастной супружеской пары из Александрова не получилось. 57-летнюю женщину обвиняют в убийстве мужа. По версии следствия, 8 июня на бытовой почве супруги

Долго и счастливо жить у возрастной супружеской пары из Александрова не получилось. 57-летнюю женщину обвиняют в убийстве мужа. По версии следствия, 8 июня на бытовой почве супруги поссорились. В ходе конфликта мужчина оскорбил жену и ударил ее ладонью по лицу. После ссоры глава семейства отправился спать. Супруга этим воспользовалась и нанесла смертельный удар. Обвиняемая, воспользовавшись