В Александрове женщина зарезала спящего мужа. По версии следствия, 8 июня между мужем и женой произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта, мужчина оскорбил супругу, дал пощёчину и ..

В Александрове женщина зарезала спящего мужа.По версии следствия, 8 июня между мужем и женой произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта, мужчина оскорбил супругу, дал пощёчину и ушёл спать.Оскорблённая женщина взяла нож и нанесла спящему благоверному один удар ножом в область сердца. От полученных травм пострадавший скончался.О произошедшем женщина сообщила родственникам, которые вызвали полицию.Как сообщили в пресс-службе СУ СК, обвиняемая задержана. Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.