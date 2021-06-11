В Комиссии ГД РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России прокомментировали новую резолюцию Европарламента

В Комиссии ГД РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России прокомментировали новую резолюцию ЕвропарламентаПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев 11 июня заявил о неприемлемости требований новой резолюции Европейского парламента. Депутат отметил, что российские власти готовы к общению и сотрудничеству, однако отвергают попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны."Мы открыты к диалогу и готовы выслушать предложения о сотрудничестве, но категорически отвергаем вмешательство в наши внутренние дела. Вряд ли призывы освободить преступников, политическая поддержка сторонников экстремистских и террористических организаций отражают истинное отношение граждан европейских стран. Считаем прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемыми", – цитирует Пискарева Telegram-канал комиссии.Депутат заявил, что данная резолюция по своему характеру является враждебной. Он выразил сожаление, что европейские парламентарии вместо укрепления законности и защиты прав гражданфактически поощряют и оправдывают процесс осуществления правонарушений на территории России.По мнению Пискарева, Европарламент новой резолюцией де-факто одобрил демонстративные отказы американского ресурса "Радио Свобода" (внесено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента) соблюдать российское законодательство. "Вместо защиты интересов простых европейцев, надеющихся, как и россияне, на продолжение взаимовыгодных отношений, Европарламент вступился за нарушающее российские законы СМИ, финансируемое налогоплательщиками США, и призвал к очередному витку санкций против России", – заключил депутат.