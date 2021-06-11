Дебоширке грозит арест на срок до пятнадцати суток.

В Коврове пьяную 67-летнюю пассажирку сняли с поезда.Начальник поезда «Нижний Новгород – Москва», прибывающего на станцию «Ковров» во Владимирской области, вызвал наряд полиции. Сотрудники МВД нужны были, чтобы усмирить женщину, которая распивала спиртные напитки в вагоне и материлась.Как сообщили в пресс-службе Владимирского линейного отдела, нарушительницей общественного порядка оказалась пенсионерка из Нижегородской области. Она мешала отдыху других пассажиров и работе сотрудников РЖД.За распитие спиртного, мелкое хулиганство и появление в состоянии опьянения в общественном месте на неё составили административные протоколы.Дебоширке грозит арест на срок до пятнадцати суток.