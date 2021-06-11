На земле возле одной из высоток Москвы-Сити было обнаружено тело 21-летней уроженки Казахстана. Известно, что до этого девушка поднималась на смотровую площадку здания. В обстоятельствах ..
<a href="https://33live.ru/novosti/11-06-2021-v-moskve-pogibla-urozhenka-kazaxstana.html" target="_blank">В Москве погибла уроженка Казахстана</a> - На земле возле одной из высоток Москвы-Сити было обнаружено тело 21-летней уроженки Казахстана. Известно, что до этого девушка поднималась на смотровую площадку здания. В обстоятельствах ..
[url=https://33live.ru/novosti/11-06-2021-v-moskve-pogibla-urozhenka-kazaxstana.html]В Москве погибла уроженка Казахстана[/url] - На земле возле одной из высоток Москвы-Сити было обнаружено тело 21-летней уроженки Казахстана. Известно, что до этого девушка поднималась на смотровую площадку здания. В обстоятельствах ..