На земле возле одной из высоток Москвы-Сити было обнаружено тело 21-летней уроженки Казахстана. Известно, что до этого девушка поднималась на смотровую площадку здания. В обстоятельствах ..

На земле возле одной из высоток Москвы-Сити было обнаружено тело 21-летней уроженки Казахстана. Известно, что до этого девушка поднималась на смотровую площадку здания. В обстоятельствах трагедии теперь предстоит разобраться правоохранительным органам.