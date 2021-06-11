Сдать объект планируют в конце 2022 − начале 2023 года

В Красной Горбатке продолжается стадиона «Олимп». Стоимость работ составляет 273,6 млн рублей.«Рассчитываем сдать объект в конце 2022 − начале 2023 года», − отметил губернатор Владимир Сипягин.В административном здании появится тренажёрный зал, тренерская и комната для персонала. На объекте оборудуют универсальную всесезонную спортплощадку размерами 66 на 31 метр. Зимой на ней будет искусственный лёд.«Появится футбольное поле, четыре беговые дорожки по 400 метров, площадки для сдачи комплекса ГТО, скейтбординга и воркаута», - добавили в пресс-службе администрации Владимирской области.Пропускная способность «Олимпа» составит 175 человек.Как сообщил глава администрации Селивановского района Сергей Лебедев, работы идут с опережением графика.Подрядчиком стала строительная фирма ЗАО «МНК-ГРУПП». Во Владимирской области компания в 2017-2018 годах строила Ледовый дворец во Владимире, арену в Судогде, в 2019 году компания выиграла торги на возведение на 1100 мест с двумя бассейнами в микрорайоне Коммунар, которую планируют сдать к 1 сентября.