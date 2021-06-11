Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии реализует комплексный план по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) полными и ..

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии реализует комплексный план по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) полными и точными сведениями в рамках утвержденной «дорожной карты».Реализация комплексного плана по наполнению сведениями ЕГРН необходима для создания новых цифровых сервисов и повышения качества оказания услуг гражданам.По данным Росреестра на 1 мая 2021 года 62,2% (38,1 млн. единиц) границ всех земельных участков в Российской Федерации внесено в ЕГРН.Руководитель Управления Алексей Александрович Сарыгин отметил: «Качество и полнота данных ЕГРН способствуют повышению инвестиционной и экономической привлекательности региона».Необходимо отметить, что наличие точных сведений в ЕГРН обеспечивает защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, позволяет вовлекать в оборот новые объекты недвижимости, в значительной степени влияет на формирование бюджета региона по имущественным налогам и сборам.«Дорожная карта» предполагает реализацию плана мероприятий по актуализации и верификации сведений, содержащихся в ЕГРН, в том числе внесение в ЕГРН отсутствующих сведений в отношении границ земельных участков, внесение недостающих сведений для определения кадастровой стоимости, анализ и сравнение данных о землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий, выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и пр.Для выявления правообладателей будут использоваться сведения архивов, органов внутренних дел, загсов, налоговых органов и нотариусов. Ранее законодательством не предусматривалось выявление и внесение таких сведений в ЕГРН без участия правообладателя.Председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Владимирской области, генеральный директор ООО «Бюро технической инвентаризации» по Владимирской области Илья Евгеньевич Сурков отметил: «Точность сведений ЕГРН оказывает существенное влияние на качество материалов, подготовленных кадастровыми инженерами».В рамках данной приоритетной работы усилено взаимодействие региональных команд и органов власти, в том числе путем организации регулярных совещаний на местах.