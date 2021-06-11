Экс-сотрудник учреждения решил получать оперативную информацию от подследственных при помощи угроз и насилия.

Во Владимире бывший оперуполномоченный СИЗО №1 приговорён к трём годам колонии за превышение должностных полномочий.Экс-сотрудник учреждения решил получать оперативную информацию от подследственных при помощи угроз и насилия. Для этого в одну из камер был переведён один из его «подопечных», который систематически избивал и запугивал подозреваемых. Таким образом, их понуждали к даче признательных показаний.С декабря 2016 года по январь 2017 года удалось «расколоть» троих арестантов.Однако вскоре пришла уже очередь сотрудника изолятора писать явку с повинной.Ленинский районный суд дал офицеру три года колонии общего режима с лишением права занимать должности в ФСИН на срок полтора года.Осуждённый взят под стражу в зале суда.Судебная коллегия Владимирского областного суда не усмотрела оснований для отмены приговора.