Грузовик протаранил столб на улице Фатьянова во Владимира. Авария произошла утром 11 июня недалеко от конечной автобусов в микрорайоне ЮЗ-8. По предварительной информации полиции, ГАЗель без

Грузовик протаранил столб на улице Фатьянова во Владимира. Авария произошла утром 11 июня недалеко от конечной автобусов в микрорайоне ЮЗ-8. По предварительной информации полиции, ГАЗель без водителя самопроизвольно скатилась с горки и вылетела на проезжую часть, где протаранила фонарный столб. В результате аварии никто не пострадал. Фонарный столб повис на проводах, в итоге вся улица