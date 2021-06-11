Об итогах, успехах и новых вызовах. Во Владимире на 30-й конференции собрались делегаты регионального отделения партии «Единая Россия». За полтора года в сложных условиях пандемии партийцам

Об итогах, успехах и новых вызовах. Во Владимире на 30-й конференции собрались делегаты регионального отделения партии «Единая Россия». За полтора года в сложных условиях пандемии партийцам приходилось решать важнейшие для жителей области вопросы. Секретарь регионального отделения Владимир Киселёв доложил собравшимся о проделанной работе. В числе самых значимых событий – борьба с коронавирусом и помощь людям.