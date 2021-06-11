Новый перевозчик начнёт обслуживать маршрут с 15 июня.

Во Владимире с 15 июня отказывается обслуживать автобусный маршрут № 7. По предварительным данным, с середины июня возить владимирцев будет «ОКТО».В мэрии пояснили, что оперативно вносят коррективы в расписание общественного транспорта. Без автобусов горожане не останутся.Буквально вчера мы сообщали, что предприятие с 1 июля к оплате единый проездной билет. Он перестанет действовать на восьми автобусных маршрутах – №№ 12с, 15, 20, 21с, 22, 26, 28 и 32, которые остались на балансе перевозчика.К началу 2021 года «АДМ» работала на 20 маршрутах. Однако за полгода ей пришлось расстаться уже с 12.Ранее сообщалось, что за долги у перевозчика счета. С начала текущего года к «АДМ» поступило 22 иска на сумму более 14 миллионов рублей, а мэрия Владимира отсудить у организации 8,6 млн рублей за аренду депо на улице Гастелло.По данным фирмы, за коронавирусный год она потеряла более 183 млн рублей выручки. В мае 2020 года ООО признали предприятием пострадавшей отрасли.