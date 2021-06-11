Сотрудница полиции заплатит 50 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело в отношении инспектора ОПДН по обвинению в фальсификации доказательств. Она освобождена от уголовной ответственности. Ей назначен штраф в размере 50 000 рублей.Сотрудница отделения по делам несовершеннолетних, не желая надлежащим образом исполнять свой служебный долг, незаконно составила в отношении гражданина протокол об административном правонарушении. Она внесла в документ заведомо ложные сведения о распитии им алкоголя в общественном месте.Она также оформила объяснение от имени лица, на которого был составлен протокол, и нашла «фантомного» свидетеля. Материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Однако вместо очередной «палки», женщина стала фигурантом уголовного дела.Подлог вскрылся и сотрудница полиции попала на скамью подсудимых. В результате рассмотрения дела ей был назначен штраф.Суд апелляционной инстанции признал постановление Октябрьского районного суда Владимира законным и обоснованным. Вердикт оставлен без изменений.