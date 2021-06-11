Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Во Владимирской области прокуратура в ходе проверки частных охранных предприятий выявила массовые нарушения закона.В Суздале сотрудник ЧОП «Спутник» охранял объект, не имея удостоверения и личной карточки частного охранника. Также с ним не был заключён трудовой договор.Схожие нарушения у ООО ЧОО «ИРБИС». При этом на объектах, которые находятся в ведении компании, в должностных инструкциях сотрудников имелись положения, которые не соответствуют требованиям законодательства.По результатам проверки в адрес организаций внесены представления. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.