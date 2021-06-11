Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 076 владимирцев.

Во Владимирской области на 11 июня подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 горожан. Ещё 5 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском и Гусь-Хрустальном, по 4 - в Камешковском и Вязниковском районах. По три пациента с COVID-19 прибавилось в Ковровском, Александровском, Меленковском и Петушинском районах. По два человека заболели в Суздальском и Собинском районах, а также в Радужном. По одному инфицированному выявлено в Судогодском, Кольчугинском, Киржачском, Юрьев-Польском и Селивановском районах.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 076 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7773 случая во Владимире, 4121 - в Гусь-Хрустальном районе, 3745 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.