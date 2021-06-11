Она ушла из дома два дня назад.

Во Владимирской области полиция и поисковый отряд «ЛизаАлерт» с 9 июня ведут поиски 14-летней школьницы из села Большое Кузьминское Кольчугинского района. Она ушла из дома два дня назад. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.Раиса Нехлюдова ростом 170 сантиметров, волосы - тёмные, до плеч. Была одета в длинный цветной сарафан в полоску, светлые сандали с оранжевой полоской, джинсовую синюю жилетку, бежево-розовый шарф.Информацию о пропавшей девушке волонтёры сообщать по номерам телефонов: 8-902-880-70-13, 02.