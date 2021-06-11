Председатель ГД Вячеслав Володин поддержал предложение вынести законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев на заседание Совета Госдумы.

Председатель ГД Вячеслав Володин поддержал предложение вынести законопроекто запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев на заседание Совета Госдумы.Группа депутатов Государственной Думы во главе с зампредом Петром Толстым выступила с инициативой указать в законе, что пользоваться услугами суррогатной матери на территории нашей страны могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина – гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.Спикер Вячеслав Володин одобрил предложение вынести данный законопроект на заседание Совета палаты. Оно состоится на следующей неделе.Документ предусматривает возможность введения запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации.Предложенные в законе нововведения после принятия будут внесены в Семейный кодекс и ряд НПА.Авторы законопроекта подчеркивают, что одной из причин их инициативы стали зафиксированные случаи гибели младенцев и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом говорится в пояснительной записке.