Предварительно установлено, что злоумышленники предлагали гражданам, преимущественно пенсионерам, помощь в решении юридических вопросов...

«Оперативниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Московского уголовного розыска при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.Предварительно установлено, что злоумышленники предлагали гражданам, преимущественно пенсионерам, помощь в решении юридических вопросов. На самом деле условия договоров не выполнялись, а потерпевшие, поняв, что их обманули, не могли вернуть свои денежные средства.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В офисе компании на Кутузовском проспекте изъята компьютерная техника, кассовый аппарат, мобильные телефоны, поддельные сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации, а также другие документы и предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Семеро фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Имеются основания полагать, что они могут быть причастны к нескольким десяткам аналогичных противоправных деяний.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк