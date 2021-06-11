Предварительно установлено, что злоумышленники предлагали гражданам, преимущественно пенсионерам, помощь в решении юридических вопросов...
«Оперативниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Московского уголовного розыска при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.
Предварительно установлено, что злоумышленники предлагали гражданам, преимущественно пенсионерам, помощь в решении юридических вопросов. На самом деле условия договоров не выполнялись, а потерпевшие, поняв, что их обманули, не могли вернуть свои денежные средства.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.
В офисе компании на Кутузовском проспекте изъята компьютерная техника, кассовый аппарат, мобильные телефоны, поддельные сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации, а также другие документы и предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Семеро фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Имеются основания полагать, что они могут быть причастны к нескольким десяткам аналогичных противоправных деяний.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк