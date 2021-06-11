Против женщины возбуждено уголовное дело.

Против замруководителя владимирского областного филиала «Россельхозбанка» возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Сообщается, что ущерб от её незаконных действий составил 60 млн рублей.Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области, ведомство выявило и задокументировало противоправную деятельность женщины 1972 года рождения.По версии следствия, в 2013 году от лица злоумышленицы между банком и ООО был заключен договор о выдаче кредита в 60 млн. Заём был обеспечен 199 земельными участками, расположенными на территории региона.Впоследствии подозреваемая дала подчинённым указание не оформлять госрегистрацию прав на земельные участки и не принимала мер по обеспечению кредитного договора. Используя бездействие, заёмщик в апреле 2017 года продал все земли через аффилированных лиц. Через год компанию признали банкротом. Следовательно, «Рога и Копыта» не смогли расплатиться с банком. Поиск виновных вывел «силовиков» на преступную схему.Расследование уголовного дела продолжается.