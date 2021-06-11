Фигурант, воспользовавшись найденной картой, несколько раз оплатил покупки в магазинах и поездки на такси.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Покрова. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).В конце января текущего года в полицию обратился 44-летний местный житель, сообщивший о пропаже с его банковского счета более 14 000 рублей. Полицейским потерпевший пояснил, что несколькими неделями ранее потерял карту.В результате оперативно-розыскных мероприятий, в том числе анализа фактов использования карты, сотрудники полиции установили личность и задержали злоумышленника.Фигурант сознался в содеянном, пояснив, что воспользовался чужой картой для оплаты покупок в супермаркетах и поездок на такси.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.