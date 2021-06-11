Они опубликовали открытое обращение к главе региона.
Жители Киржача опубликовали открытое обращение к губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину. Они просят не вырубать более 70 гектаров реликтового леса ради строительства обхода города.
Под письмом подписались около 1000 жителей.
Напомним, что стоимость автомагистрали длиной 10,5 километров оценивается в 3,1 млрд рублей. Вопрос её возведения глава региона обсуждал в апреле текущего года с заместителем главы Минтранса.
В начале июня вопросы строительство объекта рассмотрели более предметно, на месте, когда Киржач посетил замгубернатора Роман Годунин.
«Новая дорога позволит разгрузить улично-дорожную сеть от транзитного транспорта, повысит безопасность дорожного движения, обеспечит ускорение пассажиро- и грузопотоков, снизит транспортные издержки, улучшит экологическую обстановку в Киржаче», - уверены власти.
Для начала стройки уже разработана проектно-сметная документация.
«Ждём заключение госэкспертизы и будем готовить заявку в Минтранс», – пояснил Роман Годунин неделю назад.
Ознакомиться с документацией по планировке участка автомагистрали можно на администрации Киржачского района.