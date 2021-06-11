Они опубликовали открытое обращение к главе региона.

Жители Киржача опубликовали открытое обращение к губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину. Они просят не вырубать более 70 гектаров реликтового леса ради строительства обхода города.Под письмом подписались около 1000 жителей.Напомним, что стоимость автомагистрали длиной 10,5 километров оценивается в 3,1 млрд рублей. Вопрос её возведения глава региона обсуждал в апреле текущего года с заместителем главы Минтранса.В начале июня вопросы строительство объекта рассмотрели более предметно, на месте, когда Киржач посетил замгубернатора Роман Годунин.«Новая дорога позволит разгрузить улично-дорожную сеть от транзитного транспорта, повысит безопасность дорожного движения, обеспечит ускорение пассажиро- и грузопотоков, снизит транспортные издержки, улучшит экологическую обстановку в Киржаче», - уверены власти.Для начала стройки уже разработана проектно-сметная документация.«Ждём заключение госэкспертизы и будем готовить заявку в Минтранс», – пояснил Роман Годунин неделю назад.Ознакомиться с документацией по планировке участка автомагистрали можно на администрации Киржачского района.