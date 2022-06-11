Многодетные семьи Владимирской области с низкими доходами могут рассчитывать на получение денег на школьную и спортивную форму.

Ежегодную денежную выплату по 2 тысячи 133 рубля на приобретение школьной и спортивной формы могут получить многодетные Владимирской области, чей доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Такая выплата производится один раз в год, для её получения требуется удостоверение многодетной семьи, заявление от родителя и справка из образовательного учреждения.«В регионе зарегистрировано свыше 13 тысяч многодетных семей, из которых 7,7 тысяч получают дополнительную социальную поддержку в связи с низким уровнем дохода», - сообщает администрация Владимирской области.