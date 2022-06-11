Город Ковров получил памятный Меч Победы. Церемония вручения состоялась 9 июня в столичном Музее Победы. В ней участвовали врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и глава

Город Ковров получил памятный Меч Победы. Церемония вручения состоялась 9 июня в столичном Музее Победы. В ней участвовали врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и глава Коврова. В канун празднования 70-летия Победы подарки получили 9 городов. Мечи Победы сделаны мастерами Златоустовской оружейной компании вручную. Клинок украшен растительным орнаментом, на цельнометаллических ножнах выгравирован Орден Победы и