Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 13 по 19 июня 2022 года.

Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 13 по 19 июня 2022 года.Хватит мечтать, пора делать! Полнолуние во вторник добавляет решительности даже тем, кто вечно переливает из пустого в порожнее. К тому же, это время сбора урожая, и не только клубники, но еще и тех дел, которые вы начали в мае!Хотели похудеть к лету? Запланировать отпуск? Успешно закончить учебный год? Показывайте цифры на весах, билеты на море, годовые оценки. Да-да, звезды требуют отчета!И если вы что-то не успели, эта неделя как раз дается для того, чтобы завершить начатое. Ну а начинать новое, как вы уже наверное поняли, не стоит: последняя четверть Лунного месяца – это про окончание, а не про начало.Для чего еще хороша эта неделя? Звезды советуют активно учиться: Меркурий развил немыслимую скорость, в понедельник он ворвется в Близнецы и пролетит их насквозь, почти не заметив. Так и вы сможете пролететь через все тернии учебы к отличным результатам!Меркурий также поможет с документами, получением различных справок, разрешений; с продажами и покупками; с поездками и получением / отправлением посылок.Особенно удачно в этом плане выглядит четверг: в этот день практически все дела обещают идти, как по маслу. Подходит четверг и для планирования будущего, серьезных переговоров, особенно с людьми, которые старше по возрасту, званию или обладают большим авторитетом.Но звезды советуют думать не только о делах, но и о себе, любимых. Венера в Тельце продолжает одаривать нас шансами заботиться о своем здоровье и красоте: посещать врачей, делать косметологические процедуры, отправляться в санатории и на курорты.Любовные союзы, образовавшиеся на этой неделе, будут чувственными и глубокими, а в семейные альбомы войдет немало фотографий с букетами, подарками и знойными закатами. Кстати, если вам надо в медовый месяц, – пакуйте чемоданы, всё пройдет замечательно!ОвенУчеба, дальние поездки и деньги – главные темы для Овнов на этой судьбоносной неделе: с ними будут связаны основные события, в которых вы сможете гораздо больше, чем думали, если проявите волю и решимость. Тем, у кого есть судебные или юридические дела, можно надеяться на благополучный исход.ТелецВ начале недели ваш знак покинет Меркурий, а с ним и основная часть суеты, поездок и бумажных дел. Теперь вы сможете сконцентрироваться на делах материальных. Полнолуние поможет с получением кредитов или льгот, а Венера напомнит о том, что надо ловить момент и наслаждаться жизнью!БлизнецыНачинается очень короткий, но важный период – 3 недели в вашем знаке будет гостить Меркурий, главная планета всех Близнецов. Вы можете в это время продвинуться в учебе, работе, отношениях. Полнолуние – время подведения итогов в отношениях. Что произошло за год? Чему это вас научило?РакИспользуйте полнолуние для окончания процесса, который вас тяготил. Это может быть подработка или взятые на себя обязательства. Также энергия Стрельца может помочь похудеть, избавиться от отеков или плохой пищевой привычки. Не сидите сложа руки, действуйте, всего за неделю можно многое успеть!ЛевЛьвов звезды зовут в отпуск! Полнолуние пробудит в вас желание развлекаться, отдыхать на всю катушку и последние деньги – будьте аккуратны. У творческих личностей ожидается пик вдохновения и работоспособности. Также вы часто будете на виду, в обществе, готовьтесь к наплыву лайков и новых подписчиков!ДеваПосвятите неделю наведению порядка дома: полнолуние как раз про это. Расстаньтесь в предметами, которые пылятся без дела, раздайте лишние вещи нуждающимся или продайте за символическую цену. Чем больше свободы в вашем доме, тем больше свежей новой энергии в нем появится!ВесыВас полнолуние выталкивает в дорогу: если хотите куда-то поехать этим летом, то лучшего времени для подготовки не подобрать! Звезды будут помогать на всех этапах. Также эта неделя хороша для того чтобы писать тексты, сдавать экзамены, заказывать товары по интернету, заниматься документами.СкорпионФинансы поют романсы! Грустные или веселые – зависит от того, что вы делали в течение года. Будьте готовы к разговору о вашей зарплате или ценах на ваши услуги – если он случится, у вас должны быть какие-то цифры и доводы. Хорошо на этой неделе посчитать и записать, сколько вы заработали за год.СтрелецПолнолуние в вашем знаке – это всегда возможность преображения, быстрого роста. Вы можете сделать рывок, и резко наверстать упущенное в каких-то делах. Если вам интересно понять, как на вас влияет Луна, вспомните, чем занимались с декабря по июнь, что начинали, к какому результату пришли.КозерогВещь в себе – вот лучшая метафора, описывающая состояние человека, переживающего полнолуние в предыдущем знаке. Вам не нужно сейчас к людям, вам нужно – к себе. Размышлять о личном, заниматься с психологом, читать книги и смотреть фильмы, обращаться к астрологии.ВодолейДружбе конец, а может быть наоборот, начало! Полнолуние в Стрельце принесет весточку от старых друзей или приглашение в новые группы, интересные сообщества. Вы можете поехать в какое-то людное место или побывать на большом шумном мероприятии. Все это подтолкнет к новым мыслям о вашем окружении.РыбыПора выбираться из своего тихого уголка, дорогие Рыбы! Несмотря на лето, звезды ждут от вас смелых шагов в карьере, личной жизни, социальной жизни. Возможно, речь идет о поступлении в ВУЗ или на другую учебу, о новой работе или расширении бизнеса. Включайтесь, пока у вас есть помощь планет!