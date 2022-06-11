Средний срок поиска арендатора в нем составляет всего четыре дня.

Средний срок поиска арендатора в нем составляет всего четыре дня.Всего четыре дня потребовалось в мае собственникам почти трех четвертей квартир в столичном районе Орехово-Борисово Северное, чтобы найти арендатора. Это рекордный показатель для Москвы, сообщают аналитики сервиса «Яндекс.Аренда». Он обусловлен как низкой ежемесячной ставкой аренды (44,5 тыс. рублей), так и привлекательностью самой локации.Около пяти дней потребовалось в мае для поиска арендаторов владельцам 67% квартир в Перово, Северное Тушино и Ясенево. Средняя стоимость найма в данных локациях составила 40 тыс., 41,5 тыс. и 44 тыс. рублей соответственно.Примерно шесть дней тратят на сдачу жилья 65% арендодателей в Бабушкинском районе, Новогиреево, Ясенево, Южное Тушино при средней ставке 42 тыс. рублей в месяц. Такой же срок зафиксирован в районах Южнопортовый и Войковский, но средняя ежемесячная ставка здесь составляет 55 тыс. рублей.Быстрее всего арендаторов находят квартиры, отвечающие следующим параметрам:– адекватная ставка аренды;– студия или «однушка»;– свежий ремонт;– мебель;– холодильник и стиральная машина.