Мошенницу задержали.

В Вязниках полиция задержала цыганку, которая пообещала 74-летней пенсионерке снятие порчи, а по факту обманула бабушку на 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Сотрудникам полиции женщина рассказала, что она сидела на лавочке, когда к ней подсела аферистка и убедила ее в необходимости проведения обряда. Ради очищения кармы «жертва» отдала незнакомке золотые кольцо и серьги. Только потом она осознала, что с ней поработала мошенница.По горячим следам полицейские установили личность и местонахождение злоумышленницы. Жительница Нижегородской области 1981 года рождения оказалась в Вязниках проездом и после совершения преступления скрылась. Сотрудники МВД задержали её дома и доставили в отдел, где она созналась в преступлении.Материальный ущерб пенсионерке возмещён. На цыганку завели дело о мошенничестве и отпустили под подписку о невыезде.