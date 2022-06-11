С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152016 владимирцев.

Во Владимирской области на 11 июня выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 2 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском и Кольчугинском, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Муромском, Александровском и Юрьев-Польском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152016 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41304 заболевших во Владимире, 17927 - в Ковровском районе и 16794 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.