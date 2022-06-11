14 новых случаев ковида выявили во Владимирской области 11 июня. Об этом сообщили в оперштабе. 4 зараженных выявили в Гусь-Хрустальном районе. У 2 человек заболевание нашли во Владимире, Коврове

14 новых случаев ковида выявили во Владимирской области 11 июня. Об этом сообщили в оперштабе. 4 зараженных выявили в Гусь-Хрустальном районе. У 2 человек заболевание нашли во Владимире, Коврове и Кольчугине. По одному случаю – в Муроме, Алкександрове, Юрьев-Польском и ЗАТО Радужный. За прошедшие сутки один человек скончался от ковида (3 472 всего). 19 человек