Выдающимся спортсменам и тренерам Владимирской области повысили ежемесячное пособие на 80...

Выдающимся спортсменам и тренерам Владимирской области повысили ежемесячное пособие на 80 рублей.Соответствующее постановление подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.В 2022 году сумма пособия составляла 1300 рублей в месяц. Прибавка составила целых 80 рублей. В этом году спортсмены и тренеры Владимирской области будут получать 1380 рублей в месяц.В перечне получателей выплат – заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса, а также заслуженные тренера. В их числе – чемпионы Олимпийских игр Ольга Данилова и Павел Кузнецов.Фото: pxfuel.com