Братья из Владимира выиграли 5 миллионов рублей. Два года назад знакомый Далера Махмадкулова...

Братья из Владимира выиграли 5 миллионов рублей.Два года назад знакомый Далера Махмадкулова выиграл 1 миллион рублей, рассказывает пресс-служба гослотереи "Столото". После этого у мужчины появился интерес к лотереям, и они с братом решили поучаствовать. 12 мая 2023 года владимирцам улыбнулась удача: братья выиграли в моментальную лотерею 5 миллионов рублей. Счастливым оказался билет с дизайном «Миллионер».— Первое же число в игровом поле совпало, и выигрыш составил 1 миллион рублей! Даже стирать дальше не хотели, так разволновались. В глазах все расплывалось, никак не могли понять, сколько в итоге выиграли. Продавец в лотерейном киоске "Столото" подсчитала и назвала нам правильную сумму, и сама была в сильном шоке. К вечеру у нее собралась толпа народу, все хотели выиграть как мы! — улыбается Далер.Победители поделят выигрыш пополам. На свою часть Далер купит новый автомобиль, его брат направит призовые средства на приобретение квартиры. Мужчины работают в гипермаркете: Далер — старший по смене, его брат — разнорабочий.Фото pxfuel.com