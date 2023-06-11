С серебряными медалями футболистов поздравил мэр города Евгений Рычков.

ФК «Муром» стал вице-чемпионом своей группы во второй лиге Чемпионата России.За второе место в турнирной таблице боролись ивановский «Текстильщик», костромской «Спартак» и муромский клуб. В последнем туре муромляне сыграли в ничью с чемпионом турнира - командой «Ленинградец». При этом конкуренты проиграли свои встречи.В результате с 40 очками ФК «Муром» завершил сезон с серебряными медалями.С серебряными медалями футболистов мэр города Евгений Рычков.