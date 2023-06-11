Какая погода ждет жителей Владимирской области в День России?
Синоптики прогнозируют теплую и...
Какая погода ждет жителей Владимирской области в День России?
Синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду в понедельник, 12 июня. К середине дня ожидается переменная облачность
Температура днем достигнет +18 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +9.
Ветер северо-восточный, до 5 м/с.
Атмосферное давление в течение суток изменится от 755 до 757 мм.рт.ст.
Фото - Полина Громова, ГТРК "Владимир".