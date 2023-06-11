Исследователи выяснили, что оставлять окна открытыми на ночь не стоит.

Исследователи выяснили, что оставлять окна открытыми на ночь не стоит.Многие люди предпочитают спать с открытыми окнами в теплое время года. Зачастую так намного легче переносить жаркие ночи и приятнее просыпаться утром. Однако мало кто догадывается, что решение открыть на время сна окна может обернуться серьезными проблемами.Германские ученые из Университета Иоганна Гутенберга провели исследование, в ходе которого выяснилось, что окна в ночное время лучше держать закрытыми. В противном случае в квартиру проникает слишком много посторонних звуков, к которым в это время особенно чувствителен головной мозг.Если оставлять окна открытыми на ночь, нервная система не сможет успокаиваться и будет находиться в состоянии стресса. Это приведет к тому, что уровень гормона стресса в организме возрастет. Постоянная выработка кортизола может обернуться проблемами в виде высокого уровня холестерина или повышенного артериального давления.По мнению ученых, рисковать своим здоровьем, открывая окна на ночь, не стоит даже самым жарким летом. Особенно серьезно к этому предупреждению стоит отнестись жителям домов, которые расположены рядом с многополосными дорогами и шумными трассами.