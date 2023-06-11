Представители администрации Петушинского района снова обсудили с жителями деревни Старые Омутищи тему школьного автобуса. Встреча прошла в рамках рабочей поездки, посвященной акции

Представители администрации Петушинского района снова обсудили с жителями деревни Старые Омутищи тему школьного автобуса. Встреча прошла в рамках рабочей поездки, посвященной акции «Правовая поддержка граждан». На встрече присутствовал глава райадминистрации Александр Курбатов. Людям объяснили, что перевозка детей должна быть осуществлена согласно правилам безопасности и всех соответствующих нормативов. Точка в решении проблемы не поставлена. К данному