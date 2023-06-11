Преподаватель Владимирского государственного университета нашел птенца цапли. Телеграм-канал...

Преподаватель Владимирского государственного университета нашел птенца цапли.Телеграм-канал "Местные жители" сообщил, что в лесу был обнаружен птенец серой цапли. Нашел его старший преподаватель института биологии и экологии ВлГУ Руслан Жуков. Птица выпала из гнезда, но находится в надежных руках и скоро будет доставлена в центр реабилитации птиц.Напомним, что серая цапля занесена в Красную книгу, так как находится на грани исчезновения. Встретить ее - редкость.Фото - телеграм-канал "Местные жители"