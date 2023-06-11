Прокуратура выявила во Владимирской области неготовность объектов гражданской обороны. Как...

Прокуратура выявила во Владимирской области неготовность объектов гражданской обороны.Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Владимирской области, на территории Судогодского района имеются два защитных сооружения гражданской обороны (противорадиационные укрытия), предназначенные для размещения 250 человек и 300 человек.В ходе прокурорской проверки оказалось, что указанные защитные сооружения не удовлетворяют требованиям правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.Определением суда по ходатайству прокурора Судогодского района была произведена замена ненадлежащих ответчиков на Межрегиональное территориальное управление Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях.Решение суда от 1 июня 2023 года в законную силу не вступило.Фото из архива ГТРК "Владимир"