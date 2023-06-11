Риелторов во Владимирской области могут начать лицензировать. В России предложили ввести...

Риелторов во Владимирской области могут начать лицензировать.В России предложили ввести лицензирование риелторских услуг, а также создать специальный реестр, в котором специалисты будут зарегистрированы. Соответствующий законопроект подготовили к внесению в Госдуму депутаты ЛДПР, рассказывают "Известия".Проект определяет полномочия и обязанности риелторов, подразумевает создание реестра специалистов, получивших лицензию и имеющих право работать на рынке. Также предлагается установить законодательные нормы для регулирования сделок в этой сфере.Депутаты подчеркивают, что сегодня деятельность риелторов не регламентирована законом, а сами они не несут ответственности за невыполнение работы.Фото pxfuel.com