С нового учебного года во владимирских школах появится предмет черчение. Такое поручение дал 6...

С нового учебного года во владимирских школах появится предмет черчение.Такое поручение дал 6 июня президент РФ Владимир Путин."Правительству Российской Федерации в целях совершенствования механизмов финансовой поддержки развития промышленности обеспечить, начиная с 2024/25 учебного года, освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю", – говорится в документе, опубликованном на сайте "Президент России".Срок исполнения – 1 августа.Фото: pxfuel.com