С осени владимирцы будут платить за подтверждение платежей по карте в интернете. Национальная...

С осени владимирцы будут платить за подтверждение платежей по карте в интернете.Национальная система платежных карт (НСПК) планирует сделать платной для банков двухфакторную аутентификацию клиента при оплате в интернете, когда необходимо подтвердить платеж кодом из СМС. Об этом рассказали коллеги из интернет-издания "Коммерсантъ".Так НСПК надеется стимулировать банки перейти на более современную технологию определения устройства, с которого покупатель зашел на сайт, что упростит клиентский путь и увеличит скорость прохождения платежа. Но переход может оказаться для банков более затратным, чем СМС.Планируется, что эти комиссии начнут действовать с октября 2023 года.Фото: pxfuel.com