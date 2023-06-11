Выгорел дотла. Крупный пожар произошел во Владимире, в деревне Никулино. Ночью, на улице Лесная, сгорел частный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило в 1:20. К месту происшествия выехали 11

Выгорел дотла. Крупный пожар произошел во Владимире, в деревне Никулино. Ночью, на улице Лесная, сгорел частный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило в 1:20. К месту происшествия выехали 11 огнеборцев на трех спецмашинах. На момент приезда спасателей горела кровля, внутренняя отделка дома, гараж, автомобили и вагончик. Пламя поглотило 150 квадратных метров имущества. По информации тревожного