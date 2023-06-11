Во Владимирской области в голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 130 тысяч...

Во Владимирской области в голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 130 тысяч жителей.Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области.В следующем году будут благоустроены:в Александрове – сквер им.Жулева и общественное пространство по улице Маяковскогово Владимире – сквер в районе дома № 205 по улице Добросельской и сквер на улице Всесвятской в мкр Юрьевецв Вольгинском – тротуар по улице Новосеменковскойв Вязниках – общественная территория по улице Мичуринскойв Гороховце – территория в районе дома №52 по улице Гагаринав Киржаче – детская площадка на проезде Строителей у дома № 12 Ав Кольчугино – территория парка Дворца культурыво Мстёре – сквер 35-летия Победы по улице Ленинградскойв Муроме – Окский паркв Покрове – общественная территория по улице 3-го Интернационала «Сквер Победы»в Ставрово – сквер между домами № 8, 11 по улице ЮбилейнойПравительство представило список дизайн-проектов:в Гусь-Хрустальном – территория, прилегающая к стадиону «Центральный» по ул.Интернациональной (вариант с фонтаном)в Коврове – сквер «Культура» (дизайн-проект №1) и сквер по улице Зои Космодемьянской (дизайн-проект №1)в Красной Горбатке – благоустройство территории пляжной зоны (2 этап) в парке «Землянина»в Лакинске – Центральная площадь (дизайн-проект № 1)в Мелехово – парк «30 лет Победы» (дизайн-проект № 1)в Никологорах – сквер с левой стороны центральной площади напротив дома № 8 по улице Советской (дизайн-проект № 1)в Судогде – сквер «Островок» (зона турников и тренажёров) (дизайн-проект №1)в Юрьеве-Польском – площадь перед зданием РЦКД (дизайн-проект №2)Фото пресс-службы правительства Владимирской области