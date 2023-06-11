Во Владимирской области в голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 130 тысяч...
Во Владимирской области в голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 130 тысяч жителей.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области.
В следующем году будут благоустроены:
в Александрове – сквер им.Жулева и общественное пространство по улице Маяковского
во Владимире – сквер в районе дома № 205 по улице Добросельской и сквер на улице Всесвятской в мкр Юрьевец
в Вольгинском – тротуар по улице Новосеменковской
в Вязниках – общественная территория по улице Мичуринской
в Гороховце – территория в районе дома №52 по улице Гагарина
в Киржаче – детская площадка на проезде Строителей у дома № 12 А
в Кольчугино – территория парка Дворца культуры
во Мстёре – сквер 35-летия Победы по улице Ленинградской
в Муроме – Окский парк
в Покрове – общественная территория по улице 3-го Интернационала «Сквер Победы»
в Ставрово – сквер между домами № 8, 11 по улице Юбилейной
Правительство представило список дизайн-проектов:
в Гусь-Хрустальном – территория, прилегающая к стадиону «Центральный» по ул.Интернациональной (вариант с фонтаном)
в Коврове – сквер «Культура» (дизайн-проект №1) и сквер по улице Зои Космодемьянской (дизайн-проект №1)
в Красной Горбатке – благоустройство территории пляжной зоны (2 этап) в парке «Землянина»
в Лакинске – Центральная площадь (дизайн-проект № 1)
в Мелехово – парк «30 лет Победы» (дизайн-проект № 1)
в Никологорах – сквер с левой стороны центральной площади напротив дома № 8 по улице Советской (дизайн-проект № 1)
в Судогде – сквер «Островок» (зона турников и тренажёров) (дизайн-проект №1)
в Юрьеве-Польском – площадь перед зданием РЦКД (дизайн-проект №2)
Фото пресс-службы правительства Владимирской области