В Гусь-Хрустальном районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и перевернулся, после чего транспортное средство загорелось

В Гусь-Хрустальном районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет, после чего транспортное средство перевернулось и загорелось. ДТП произошло вечером 10 июня на автодороге Гусь-Хрустальный – деревня Лесниково - посёлок Золотково, сообщили в региональном МЧС.На место происшествия выезжали две пожарные машины и шестеро спасателей. Огонь ликвидирован на площади в шесть квадратных метров. Пострадавших в аварии нет. Причины произошедшего выясняются.