Серьезная авария произошла в Камешково. Около дома №32 по улице Советская столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Форд Мондео». Дорожная полиция зафиксировала ДТП 8 июня, в 15:30. По информации ГИБДД,

Серьезная авария произошла в Камешково. Около дома №32 по улице Советская столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Форд Мондео». Дорожная полиция зафиксировала ДТП 8 июня, в 15:30. По информации ГИБДД, водитель отечественного авто нарушил правила дорожного движения. От столкновения пострадал владелец иномарки. За рулем находилась 34-летняя женщина. Павел Альгашов, инспектор отдела ГИБДД по г. Владимиру “Водитель автомобиля