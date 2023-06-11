Владимир Балахтин, заслуженный работник культуры РФ, ушел из жизни. Правительство Владимирской...

Владимир Балахтин, заслуженный работник культуры РФ, ушел из жизни.Правительство Владимирской области сообщило, что 10 июня заслуженный работник культуры РФ Владимир Иванович Балахтин скончался после тяжелой болезни.Владимир Иванович Балахтин родился 21 сентября 1947 года в Грозном. Когда он окончил Краснодарский государственный институт культуры, его направили во Владимирское областное культурно-просветительское училище преподавателем. Помимо работы Владимир Иванович занимался и творческой деятельностью: создал хореографический ансамбль "Росинка" - гордость Владимирского региона.В 1974 году Владимир Иванович возглавил на Владимирском заводе "Электроприбор" ансамбль "Калинка". Коллектив успешно гастролировал не только по всему Советскому Союзу, но и за границей, а также представлял Владимирскую область в Москве на ХХII летних Олимпийских играх.Позднее с 1984 по 1987 года Владимир Иванович Балахтин работал во Владимире заведующим отделом культуры.С 1987 по 1992 год он стал заместителем начальника областного управления культуры, а позже в 1992 году возглавил областной департамент кульутры.Владимир Иванович смог сохранить единое культурное пространство Владимирского региона в 90-е. По его инициативе были приняты важные для области законы «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области», «О культуре», «О библиотечном деле» и другие. Учредили ряд премий: в области театрального искусства имени народного артиста СССР Е.А.Евстигнеева и литературная премия имени С.К.Никитина. Были открыты отделения по подготовке специалистов в сфере музыкального искусства и художественного образования на базе Владимирского государственного педагогического университета.Владимир Иванович был также академиком международной академии культуры и искусства и членом-корреспондентом Международной академии общественных наук.Владимир Иванович поддерживал руководителей учреждений, инициативу местных органов власти, творческие проекты, бережно относился к традициям. Ему удалось не только сохранить сеть учреждений и кадровый потенциал отрасли, но и создать авторитетный и сплоченный коллектив руководителей органов и учреждений культуры.Заслуги Владимира Ивановича Балахтина были оценены по достоинству. Он стал лауреатом национальной общественной премии «За обустройство Земли Российской» и был включен в энциклопедию «Лучшие люди России».Сегодня 10 июня 2023 года его не стало. Прощание с Владимиром Балахтиным состоится 13 июня с 12.00 до 13.00 в Константино-Еленинском храме по адресу: г.Владимир, Константино-Еленинский проезд, 8.