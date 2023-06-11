Владимирцев будут штрафовать за ксеноновые фары и езду с неработающей антиблокировочной системой...

Владимирцев будут штрафовать за ксеноновые фары и езду с неработающей антиблокировочной системой ABS.Правительство утвердило новый список неисправностей, за которые водителей будут штрафовать. Нововведение будет действовать с 1 сентября 2023 года.В летний период будут штрафовать водителей, использующих шипованные шины. При этом за зимнюю резину без шипов штрафовать не будут. Также будут предусмотрены штрафы за использование автомобиля с фарами и фонарями, в которых стоят нештатные газоразрядные (ксеноновые) и светодиодные лампы Запрет введут и на езду с неработающей антиблокировочной системой ABS. Инспектор ГИБДД будет определять неисправность по индикатору на приборной панели автомобиля. За установку на автомобиле дополнительных предметов, которые мешают обзорности, также теперь предусмотрены штрафы.За каждое нарушение штраф составит 500 рублей.Фото pxfuel.com