Владимирцы утверждают, что строители якобы уже начали расчищать площадку для возведения предприятия.

Жители Владимира записали к губернатору Александру Авдееву, в котором просят не строить бетонный завод в Мосино. Владимирцы утверждают, что строители якобы уже начали расчищать площадку для возведения предприятия.Отдалённый владимирский микрорайон тесно граничит с Суздальским районом. Весной суздальские власти рассказали горожанам, что скоро рядом с ними может появиться производство бетона. Новость не обрадовала людей, которые выбирали Мосино как раз из-за близости к природе и хорошей экологии. К тому же, жители опасаются, что появление в Мосино большегрузов негативно скажется на логистике и инфраструктуре.Напомним, что в конце прошлого года , по которому планирует вложить в завод 300 млн рублей. Проектная мощность составит 200 тысяч кубометров изделий в год. Ожидается, что организация создаст более 60 рабочих мест. Других подробностей реализации инвестпроекта пока не поступало.И вот, в конце недели около 100 человек записали обращение к главе региона с просьбой разобраться в вопросе, не допустить ухудшения экологической ситуации и заняться развитием инфраструктуры. Сейчас горожане собирают подписи, которые в начале следующей недели передадут в администрацию Суздальского района.Стоит отметить, что разрешение на стройку пока не выдано, но территория уже арендована «Владимирским заводом инновационных материалов».