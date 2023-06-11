Власти заверили, что проектные решения не нарушают закон, не оказывают отрицательного воздействия исторический центр Владимира.
Во Владимире на улице Герцена вместо аварийного построят новый дом. Об этом рассказали в госинспекции по охране объектов культурного наследия.
Старый объект находится в неприглядном виде. Состояние конструкций признавалось аварийным. Собственник здания разработал проект частного дома, в котором предусмотрен снос существующего деревянного дома, хозпостроек и ограждения.
«Новый жилой дом и мастерская запроектированы на месте существующих строений по линиям застройки улиц Герцена и Осьмова, в масштабе и стилистике, характерном для исторических зданий. Планируется: ограждение участка с калитками, работы по благоустройству и озеленению», - пояснили в Белом доме.
Власти заверили, что проектные решения не нарушают закон, не оказывают отрицательного воздействия исторический центр Владимира.