Власти заверили, что проектные решения не нарушают закон, не оказывают отрицательного воздействия исторический центр Владимира.

Во Владимире на улице Герцена вместо аварийного построят новый дом. Об этом рассказали в госинспекции по охране объектов культурного наследия.Старый объект находится в неприглядном виде. Состояние конструкций признавалось аварийным. Собственник здания разработал проект частного дома, в котором предусмотрен снос существующего деревянного дома, хозпостроек и ограждения.«Новый жилой дом и мастерская запроектированы на месте существующих строений по линиям застройки улиц Герцена и Осьмова, в масштабе и стилистике, характерном для исторических зданий. Планируется: ограждение участка с калитками, работы по благоустройству и озеленению», - пояснили в Белом доме.Власти заверили, что проектные решения не нарушают закон, не оказывают отрицательного воздействия исторический центр Владимира.