Во Владимире оштрафовали троих нелегальных уличных торговцев овощами и фруктами. Накануне,...

Во Владимире оштрафовали троих нелегальных уличных торговцев овощами и фруктами.Накануне, специалисты управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией совместно с коллегами из управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг и сотрудниками полиции провели очередной рейд на улице Полины Осипенко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Владимира.Типичная "нелегальная" торговая точка у дома № 14/43, где уличные продавцы работают без медицинских книжек и без сертификатов на товар.В ходе рейда сотрудниками мэрии было составлено 3 протокола за осуществление торговли в неустановленных органами местного самоуправления местах. Также 3 административных протокола составлено сотрудниками полиции за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Кроме этого, торговцам вручены требования о прекращении незаконной деятельности.Всего с начала года в ходе подобных рейдов было составлено 78 административных протоколов на лиц, ведущих незаконную торговлю.Фото пресс-службы администрации города Владимира